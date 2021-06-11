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"Ростелеком" определил победителей конкурса "Вместе в цифровое будущее"

"Ростелеком" определил победителей конкурса "Вместе в цифровое будущее"

"Ростелеком" подвел итоги X конкурса региональных журналистов и блогеров "Вместе в цифровое будущее" (12+), который прошел при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, АО "Шнейдер Электрик" (юридическое лицо компании Schneider Electric в России) и группы "Интерфакс", сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе компании "Ростелеком".

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