Наставниками кадрового проекта «ПолитСтарт» на Ямале станут Дмитрий Кобылкин и Иван Квитка

Проект нацелен на привлечение, подготовку и сопровождение новых депутатов от партии «Единая Россия». Его участниками в этом году стали почти 4 тысячи талантливых россиян В апреле стартовало обучение участников кадрового проекта.
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