Toyota, Volkswagen, Hyundai и Audi в топ-5, но лидирует Lada. Названы самые популярные автомобили у жителей Казахстана

В Казахстане зарегистрировано 3,88 млн легковых автомобилей, что на 2% больше, чем годом ранее. На каждую тысячу жителей республики приходится 191 автомобиль, что значительно ниже показателя России, где на 1000 человек насчитывается 325 машин.
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