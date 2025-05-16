Toyota, Volkswagen, Hyundai и Audi в топ-5, но лидирует Lada. Названы самые популярные автомобили у жителей Казахстана

В Казахстане зарегистрировано 3,88 млн легковых автомобилей, что на 2% больше, чем годом ранее. На каждую тысячу жителей республики приходится 191 автомобиль, что значительно ниже показателя России, где на 1000 человек насчитывается 325 машин.