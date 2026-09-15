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Царьград

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Освобождённые из плена в Африке русские уверены, что за боевиками стоят Украина и Франция

Освобождённые из плена в Африке русские уверены, что за боевиками стоят Украина и Франция

По словам вызволенных мужчин, тяжелее всего было переносить жару и местную живность, в частности, змей.

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