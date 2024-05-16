Лихачев заявил об отсутствии проблем для РФ в случае запрета на продажу урана в США

Теоретический запрет на продажу российского урана в США не причинит экономического вреда России, так как американские компании уже нашли соответствующие «лазейки» и подают заявки, чтобы организовать продолжение поставок в обход запрета.
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