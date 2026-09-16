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Новости Липецка

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В Липецке откачивают воду с поврежденного водовода на улице 50 лет НЛМК

В Липецке откачивают воду с поврежденного водовода на улице 50 лет НЛМК

Вода откачивалась всю ночь, грунт остается обводненным, что осложняет ремонт водовода. Жителям района организован подвоз воды.

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