Поступают сведения о пересечении ВС РФ границы Харьковской области ещё на одном участке Поступают сведения о пересечении ВС РФ границы Харьковской области ещё на одном участкеС линии боевого соприкосновения приходит информация о том, что российские войска пересекли границу Харьковской области ещё на одном направлении.