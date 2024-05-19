Поступают сведения о пересечении ВС РФ границы Харьковской области ещё на одном участке Поступают сведения о пересечении ВС РФ границы Харьковской области ещё на одном участкеС линии боевого соприкосновения приходит информация о том, что российские войска пересекли границу Харьковской области ещё на одном направлении.
Комментарии
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С
Серега
Береги Вас Господь, защитники-Руси, Православия от-баньдеронацизма!
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12 час.
Eduard
Молодцы!
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10 час.
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