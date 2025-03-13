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Путин выразил благодарность военным, освободившим Суджу

Путин выразил благодарность военным, освободившим Суджу

Особую признательность военнослужащим армии России за освобождение оккупированного Вооруженными силами Украины города Суджа в Курской области выразил президент России Владимир Путин 13 марта на пресс-конференции.

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