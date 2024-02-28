Бастрыкин спрогнозировал будущее покинувших Россию звезд

Он высказался об артистах, которые занимаются дискредитацией Вооруженных сил России за рубежом. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин оценил положение звезд российского шоу-бизнеса, которые уехали за границу и занимаются оттуда дискредитацией действий Вооруженных сил РФ.