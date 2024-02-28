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Бастрыкин спрогнозировал будущее покинувших Россию звезд

Бастрыкин спрогнозировал будущее покинувших Россию звезд

Он высказался об артистах, которые занимаются дискредитацией Вооруженных сил России за рубежом. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин оценил положение звезд российского шоу-бизнеса, которые уехали за границу и занимаются оттуда дискредитацией действий Вооруженных сил РФ.

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