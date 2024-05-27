Глава СКР заинтересовался подростками-вымогателями в Новосибирске

Уголовное дело будет возбуждено по факту нападения группы подростков на сверстников. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту публикаций о группе подростков-вымогателей, которые напали на сверстников на МЖК в Новосибирске.
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