ЕС с марта 2027 года перестанет предоставлять убежище военнообязанным украинцам

Европейский союз намерен изменить правила предоставления убежища гражданам Украины. Согласно информации польского издания Rzeczpospolita, с марта 2027 года военнообязанные украинцы потеряют право на временную защиту в странах ЕС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии