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ЕС с марта 2027 года перестанет предоставлять убежище военнообязанным украинцам

ЕС с марта 2027 года перестанет предоставлять убежище военнообязанным украинцам

Европейский союз намерен изменить правила предоставления убежища гражданам Украины. Согласно информации польского издания Rzeczpospolita, с марта 2027 года военнообязанные украинцы потеряют право на временную защиту в странах ЕС.

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