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Демограф предрёк повышение пенсионного возраста ещё на пять лет

Демограф предрёк повышение пенсионного возраста ещё на пять лет

   В России есть риск очередного повышения пенсионного возраста на пять лет из-за демографической ситуации.

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Елена Мамонова
до пенсии тогда доживать не будут
Ирина Гренадерова
Стыдно вовсе отменить пенсию, проще повышать возраст, в надежде, что платить её будет уже некому. Выводы делайте сами.
Светлана Снегина
КП таким фейкометчиком и гадюшником стали. берут каких то подзаборных экспертов, никому не известных, клепают "пророчество", а толпа баранов верит, что уже закон приняли и подписали. стыдно так дурить.
Александр Третьяк
Верить или не верить каждый принимает сам , но вероятность повышения пенсионного возраста очень велика. И если кто то скажет что такого не будет я ни кому не поверю

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