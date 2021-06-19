Демограф предрёк повышение пенсионного возраста ещё на пять лет

Темы дняПолитикаДемограф предрёк повышение пенсионного возраста ещё на пять лет В России есть риск очередного повышения пенсионного возраста на пять лет из-за демографической ситуации.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕлена Мамоновадо пенсии тогда доживать не будутИрина ГренадероваСтыдно вовсе отменить пенсию, проще повышать возраст, в надежде, что платить её будет уже некому. Выводы делайте сами.Светлана СнегинаКП таким фейкометчиком и гадюшником стали. берут каких то подзаборных экспертов, никому не известных, клепают "пророчество", а толпа баранов верит, что уже закон приняли и подписали. стыдно так дурить.Александр ТретьякВерить или не верить каждый принимает сам , но вероятность повышения пенсионного возраста очень велика. И если кто то скажет что такого не будет я ни кому не поверюКомментировать
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