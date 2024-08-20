Московский областной медколледж принял 16 тысяч заявок от абитуриентов

Приемная кампания в средние профессиональные учебные заведения продолжается в Подмосковье. Повышенный спрос наблюдается в Московском областном медицинском колледже № 1, который принял уже 16 тысяч заявлений от абитуриентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии