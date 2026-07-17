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Цены на пропан в Узбекистане за год выросли на 41%

Цены на пропан в Узбекистане за год выросли на 41%

Центральный банк Узбекистана опубликовал статистику потребительских цен за июнь 2026 года. Наибольший рост среди непродовольственных товаров показал пропан: за год его стоимость увеличилась на 41,1%, что стало самым заметным скачком в потребительской корзине.

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