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Регион 29

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Архангельские спасатели провели тренировку по десантированию с вертолета Ми-8

Спасатели специализированной пожарно-спасательной части имени Владимира Петрова и Архангельского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России провели совместную тренировку по беспарашютному десантированию с борта вертолета Ми-8.

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