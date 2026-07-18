Архангельские спасатели провели тренировку по десантированию с вертолета Ми-8

Спасатели специализированной пожарно-спасательной части имени Владимира Петрова и Архангельского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России провели совместную тренировку по беспарашютному десантированию с борта вертолета Ми-8.
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