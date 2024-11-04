Россия готова закупить рекордную партию белорусских автобусов

На минувшей неделе министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил в ходе совместного заседания с коллегами из Минэкономики Белоруссии, что рассматривается вопрос покупки четырёх тысяч автобусов из Союзного государства.
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