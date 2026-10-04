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Масочный режим ввели на Иркутском алюминиевом заводе на фоне сообщений о чуме

Масочный режим ввели на Иркутском алюминиевом заводе на фоне сообщений о чуме

Вокруг ситуации распространяется противоречивая информация На Иркутском алюминиевом заводе в Шелехове вводят масочный режим после сообщений о случае заражения чумой.

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