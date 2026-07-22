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Контрафронт

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Иордания: Официальные лица США (США) сообщили, что по меньшей мере трое американских солдат были...

Иордания: Официальные лица США (США) сообщили, что по меньшей мере трое американских солдат были убиты и еще четверо ранены после того, как Иран выпустил баллистические ракеты по авиабазе Муваффак Салти (OJMS) в Азраке, провинция Зарка, в ночь с 17 на 18 июля.

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