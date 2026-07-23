Шанхайское соглашение в сфере искусственного интеллекта называют попыткой создать новые правила игры на глобальном технологическом рынке.
Новая ось ИИ
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Шанхайское соглашение в сфере искусственного интеллекта называют попыткой создать новые правила игры на глобальном технологическом рынке.
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