Как правильно уплатить НДФЛ при продаже квартиры: полное руководство Ирэн ОрлонскаяПродажа недвижимого имущества в 2024 году подразумевает определенные налоговые обязательства, которые зависят от ряда факторов.
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