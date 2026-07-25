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Царьград

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Историк Малиновски назвал главную причину получения гражданства России

Историк Малиновски назвал главную причину получения гражданства России

Французский историк и президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски объяснил, почему в разгар конфликта и всеобщего отторжения со стороны Европы он решил стать гражданином России.

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