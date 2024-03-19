Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Какая пророссийская страна разочаровала. Путин получил там всего 10%

Какая пророссийская страна разочаровала. Путин получил там всего 10%

Думаю, вряд ли кого-то из вас удивила хоть одна цифра по итогам этих президентских выборов.

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Комментарии
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Андрей
правильно спросить:  самые уроды из зарубежных избирателей где ошиваются?А так сербов обижать не стоит.
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