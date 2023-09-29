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За рулем

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Бизнесу пригрозили жесткими мерами при росте цен на топливо

Бизнесу пригрозили жесткими мерами при росте цен на топливо

Вице-премьер России Александр Новак на совещании с представителями нефтяных компаний заявил, что если розничные цены не будут снижаться, правительство введет жесткие регуляторные меры по аналогии с теми, которые действуют на рынке удобрений.

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