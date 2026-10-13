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Безопасность на дорогах восстановлена: в Вожегодском округе устранили нарушения после вмешательства прокуратуры

Безопасность на дорогах восстановлена: в Вожегодском округе устранили нарушения после вмешательства прокуратуры

В посёлке Вожега и деревне Савинская привели в порядок дорожную инфраструктуру — установили недостающие знаки, заменили повреждённые и устранили дефекты покрытия.

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