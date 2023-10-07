Все чаще, на Западе, стали рассуждать о гипотетической прямой конфронтации России и Североатлантического альянса, во главе с мировым гегемоном США.
"О чем важно помнить Вашингтону", - далеко не все, что могла, Россия показала
Комментарии
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sorsw
Вот думаю каких троллей выбрать, чтобы слушать с удовольствием. И понимаю - всё говно!... Троллейбусы уехали... )))
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7 час.
Сергей
это смотря кто и как считает.... вот если бы все потушили-тогда да, а так- пропаганда-не более .... результата-ПОБЕДЫ- нет... увы..
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6 час.
Кошмар
Это у тебя результата победы нет, как и у твоей украины, а у России есть... И судя по всему, тебя эти результаты не устраивают. Потому ты их и не видишь.
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6 час.
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