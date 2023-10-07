"О чем важно помнить Вашингтону", - далеко не все, что могла, Россия показала

это смотря кто и как считает.... вот если бы все потушили-тогда да, а так- пропаганда-не более .... результата-ПОБЕДЫ- нет... увы..

Кошмар

Это у тебя результата победы нет, как и у твоей украины, а у России есть... И судя по всему, тебя эти результаты не устраивают. Потому ты их и не видишь.