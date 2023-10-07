"О чем важно помнить Вашингтону", - далеко не все, что могла, Россия показала

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Комментарии
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sorsw
Вот думаю каких троллей выбрать, чтобы слушать с удовольствием. И понимаю - всё говно!... Троллейбусы уехали... )))
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7 час.
Сергей
это смотря кто и как считает....   вот если бы все потушили-тогда да, а так- пропаганда-не более ....  результата-ПОБЕДЫ- нет...  увы..
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6 час.
Кошмар
Это у тебя результата победы нет, как и у твоей украины, а у России есть...  И судя по всему, тебя эти результаты не устраивают. Потому ты их и не видишь.
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6 час.

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