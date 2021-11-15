В США в очередной раз обеспокоились закупкой Индией российских С-400

Обеспокоенность решением Индии закупить российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 выразили в американской министерстве обороны, 15 ноября заявил пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби во время телефонного брифинга для журналистов.
Обеспокоенность решением Индии закупить российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 выразили в американской министерстве обороны, 15 ноября заявил пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби во время телефонного брифинга для журналистов.
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