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В США в очередной раз обеспокоились закупкой Индией российских С-400

Обеспокоенность решением Индии закупить российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 выразили в американской министерстве обороны, 15 ноября заявил пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби во время телефонного брифинга для журналистов.

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