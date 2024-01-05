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Тайная доктрина

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Ракета-носитель «Союз-5»: успеем ли в последний вагон

Ракета-носитель «Союз-5»: успеем ли в последний вагон

Ракета-носитель «Союз-5»: успеем ли в последний вагон Ракета-носитель «Союз-5» или «Иртыш» Инженерные изыски Программа «Союз-5» стартовала в 2015 году с целью создания ракеты-носителя среднего класса, способного выводить на орбиту от 17 тонн полезной нагрузки.

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