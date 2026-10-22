Любителей спорта в Тульской области ждут насыщенная концовка недели. "Арсенал" проведет домашнюю встречу с "КАМАЗом", "Тулица" сразится с "Динамо АК Барс", а футзальный ТЗМС сыграет домашний матч с "Торпедо".
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