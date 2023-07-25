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Российский рядовой в бою в районе Времевского выступа лично обнаружил и уничтожил свыше десятка украинских военных

Российский рядовой в бою в районе Времевского выступа лично обнаружил и уничтожил свыше десятка украинских военных

Российский рядовой в ходе боестолкновения, которое произошло в районе Времевского выступа, лично обнаружил и ликвидировал свыше десятка украинских военнослужащих.

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