Женщина выиграла в лотерею 148 млн фунтов стерлингов и разорвала отношения с семьей

По словам обладательницы огромного джекпота, родственники стали рассматривать ее лишь как "дойную корову" Обладательница огромного джекпота в размере 148 млн фунтов стерлингов Джиллиан Бэйфорд разорвала отношения с семьей, пишет МИР24.