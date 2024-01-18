Женщина выиграла в лотерею 148 млн фунтов стерлингов и разорвала отношения с семьей

По словам обладательницы огромного джекпота, родственники стали рассматривать ее лишь как "дойную корову" Обладательница огромного джекпота в размере 148 млн фунтов стерлингов Джиллиан Бэйфорд разорвала отношения с семьей, пишет МИР24.
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