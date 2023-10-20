В Хабаровском крае полицейские и общественники вручили паспорта гражданина Российской Федерации юным гражданам

Сотрудники районного отдела полиции совместно с членами Общественного совета и представителями ветеранской организации вручили паспорта граждан Российской Федерации школьникам, достигшим 14-летнего возраста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии