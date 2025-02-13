Игорь Мартынов подвел итоги работы Комиссии Совета законодателей РФ

В 2012 году по инициативе Государственной Думы и Совета Федерации ФС РФ был учрежден Совет законодателей России, как консультативный орган при федеральном парламенте для взаимодействия депутатов в законодательном процессе и обмена опытом.
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