Американский журналист заставил Симоньян оправдываться перед мужем

МОСКВА, 9 июля, ФедералПресс. Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась в своем телеграм-канале историей о том, как ее пытается оклеветать какой-то американский пиарщик в своей книге «Самые худшие люди: как я делал новости для диктаторов, магнатов и политиков».