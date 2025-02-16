МИД: Сеул не ожидал подписания между РФ и КНДР соглашения по обороне

На Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль заявил, что Сеул не ожидал подписания нового договора между Россией и Северной Кореей, предполагающего обязательства по взаимной обороне.
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