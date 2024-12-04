МВД предупредило граждан о возрождении мошеннической схемы "Мамонт"

Злоумышленники используют сезон распродаж, чтобы обогатиться за счёт доверчивых граждан.МВД России призвало граждан к бдительности в связи с распространением мошеннической схемы с применением телефонов и интернета.
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