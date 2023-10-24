Глава МВД России порассуждал о мошенниках в бизнесе

Глава МВД Владимир Колокольцев порассуждал о мошенниках в бизнесе и борьбе с ними. По словам министра, за свою служебную деятельность ему приходилось встречаться с совершившими экономические преступления россиянами, никто из них не называл себя мошенником.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии