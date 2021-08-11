Меркель «откорректирует» Зеленского до его встречи с Байденом

Во время своего визита в Киев канцлер Германии Ангела Меркель постарается согласовать и откорректировать те позиции президента Украины Владимира Зеленского, которые он озвучит в ходе предстоящего визита в США и встречи с президентом Джо Байденом.
Во время своего визита в Киев канцлер Германии Ангела Меркель постарается согласовать и откорректировать те позиции президента Украины Владимира Зеленского, которые он озвучит в ходе предстоящего визита в США и встречи с президентом Джо Байденом.
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