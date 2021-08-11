Театр абсурда

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  • Meerflyegerr
    Ага... Не бедствует, значит... Ладушки, надо ещё какой-нибудь налог для вас придумать... Потому как Родина в опаснос...Кто опять спекули...
  • Александр Иванов
    Надо четко представлять, что пенсионеры разные у кого маленькая пенсия ( вот выясняется что он всю жизнь ене утруждал...Кто опять спекули...
  • Андрей Иваныч
    Абсолютно правильная адекватная статья о нас ,пенсионерах. Живём нормально, детям помогаем и сами далеко не бедствуем.Кто опять спекули...

Меркель «откорректирует» Зеленского до его встречи с Байденом

Меркель «откорректирует» Зеленского до его встречи с Байденом

Во время своего визита в Киев канцлер Германии Ангела Меркель постарается согласовать и откорректировать те позиции президента Украины Владимира Зеленского, которые он озвучит в ходе предстоящего визита в США и встречи с президентом Джо Байденом.

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