Брокер ВТБ запустит сервис автоследования в 2025 году

Брокер ВТБ запустит в 2025 году сервис автоследования на базе робота-советника, пишут «РБК Инвестиции» со ссылкой на заявление руководителя департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков в рамках форума «Россия зовет!».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии