Брокер ВТБ запустит сервис автоследования в 2025 году

Брокер ВТБ запустит в 2025 году сервис автоследования на базе робота-советника, пишут «РБК Инвестиции» со ссылкой на заявление руководителя департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков в рамках форума «Россия зовет!».