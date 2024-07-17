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Сийярто: Венгрия "скрестила пальцы" за Трампа

Сийярто: Венгрия "скрестила пальцы" за Трампа

Венгрия "" за бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который вновь выдвигается от республиканцев на предстоящих осенью выборах главы Белого дома, заявил РИА Новости на полях ООН венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

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