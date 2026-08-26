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Газета.ру

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Астроном Киселев: вспышки на Солнце бьет по спутникам и электросетям

Астроном Киселев: вспышки на Солнце бьет по спутникам и электросетям

Солнечная активность влияет на Землю через два механизма: первый – это электромагнитное излучение, достигающее планеты за восемь минут с момента вспышки, второй – это поток плазмы, которому требуется до трёх суток.

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