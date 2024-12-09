Мошенники слили в Сеть интимные фото певицы Анны Asti

Российская исполнительница Анна Asti сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена) о том, что мошенники взломали ее телефон и слили в Сеть интимные фото.
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