Рекордный прорыв: нефть из РФ захватила Индию По данным Bloomberg, в июле Индия побила исторический максимум по закупкам российской нефти — 2,8 млн баррелей в сутки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Почему Сокуров ос...
- Диаспоры идут во ...
- Г Цена за литр бенз...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым