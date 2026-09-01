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Рекордный прорыв: нефть из РФ захватила Индию

Рекордный прорыв: нефть из РФ захватила Индию По данным Bloomberg, в июле Индия побила исторический максимум по закупкам российской нефти — 2,8 млн баррелей в сутки.

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