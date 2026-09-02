В России на Зайца еще в 2022 году было заведено уголовное дело после обстрела под Горловкой.Глава киевского режима Владимир Зеленский своим распоряжением сместил с поста командующего Сухопутных войск Геннадия Шаповала, передав бразды правления бригадному генералу Святославу Зайцу.