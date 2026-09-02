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Царьград

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Новый командующий Заяц в 2014 году просил отпустить его из Крыма на Украину

Новый командующий Заяц в 2014 году просил отпустить его из Крыма на Украину

В России на Зайца еще в 2022 году было заведено уголовное дело после обстрела под Горловкой.Глава киевского режима Владимир Зеленский своим распоряжением сместил с поста командующего Сухопутных войск Геннадия Шаповала, передав бразды правления бригадному генералу Святославу Зайцу.

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