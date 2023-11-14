Сотрудники полиции совместно с ветеранами ведомства провели памятное мероприятие для учащихся школы в Калмыкии

Сегодня на базе МБОУ «СОШ № 23 им. Эрдниева П.М.» председатель Совета ветеранов УМВД РФ по г. Элисте Константин Макунов совместно со старшим инспектором по делам несовершеннолетних майором полиции Данарой Паняевой и инспектором группы управления нарядами в составе отдельной роты патрульно-постовой службы старшим лейтенантом полиции Хонгором Боковым провели мероприятие, посвященное памяти сотрудника органов внутренних дел, погибшего при исполнении служебных обязанностей, - Басанга Акугинова.