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Газзаев: «Чувствую, что возвращение российских клубов в еврокубки близко»

Газзаев: «Чувствую, что возвращение российских клубов в еврокубки близко»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о перспективах возвращения российского футбола на международную арену, прокомментировав последние новости о том, чтоБывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о перспективах возвращения российского футбола на международную арену, прокомментировав последние новости о том, что четыре российских клуба получат места в еврокубках в сезоне-2027/28 в случае снятия отстранения.

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