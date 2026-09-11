Газзаев: «Чувствую, что возвращение российских клубов в еврокубки близко»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о перспективах возвращения российского футбола на международную арену, прокомментировав последние новости о том, чтоБывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о перспективах возвращения российского футбола на международную арену, прокомментировав последние новости о том, что четыре российских клуба получат места в еврокубках в сезоне-2027/28 в случае снятия отстранения.