Почему цена Dogecoin падает

Стоимость Dogecoin упала во вторник, сведя на нет часть достижений достигнутых днем ранее. Последние данные Santiment указывают на значительное сокращение числа держателей Dogecoin: с 8 октября исчезло около 106 600 непустых кошельков.
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