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Роналду опозорили в ОАЭ: растоптали его «Аль-Наср», кричали «Месси!» — в итоге Криш сорвался

Роналду опозорили в ОАЭ: растоптали его «Аль-Наср», кричали «Месси!» — в итоге Криш сорвался

Завалил соперника удушающим в стиле Хабиба.«Аль-Наср» Роналду начал путь в азиатской Лиге чемпионов с болезненного разгрома.

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