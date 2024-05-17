«Оленинский палач» обиделся на приговор

15 мая в Твери рассмотрели жалобу Александра Чижова, известного как «Оленинский палач». За убийство 24-летней девушки под Оленино в 2020 году он получил лишение свободы на 22 года и 6 месяцев, но приговор фигуранту не понравился, и он попытался его обжаловать.