Екатерина Варнава приняла участие в новом совместном проекте Кирилла Серебренникова и The Glenlivet: «Меняй правила»

В декабре 2021 Кирилл Серебренников совместно с брендом The Glenlivet запустили проект «Меняй правила» — серию разговоров на канале Youtube со знаковыми героями медийного и бизнес-пространства, каждый из которых совершил переворот в своей индустрии.
В декабре 2021 Кирилл Серебренников совместно с брендом The Glenlivet запустили проект «Меняй правила» — серию разговоров на канале Youtube со знаковыми героями медийного и бизнес-пространства, каждый из которых совершил переворот в своей индустрии.
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