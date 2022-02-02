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Екатерина Варнава приняла участие в новом совместном проекте Кирилла Серебренникова и The Glenlivet: «Меняй правила»

Екатерина Варнава приняла участие в новом совместном проекте Кирилла Серебренникова и The Glenlivet: «Меняй правила»

В декабре 2021 Кирилл Серебренников совместно с брендом The Glenlivet запустили проект «Меняй правила» — серию разговоров на канале Youtube со знаковыми героями медийного и бизнес-пространства, каждый из которых совершил переворот в своей индустрии.

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