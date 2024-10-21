Обнаружено необъяснимое одиночество квазаров в ранней Вселенной

Астрономы Массачусетского технологического института (MIT) обнаружили, что некоторые древние квазары, ранее считавшиеся окруженными множеством галактик, на самом деле могут находиться в относительном одиночестве в ранней Вселенной.
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