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Обнаружено необъяснимое одиночество квазаров в ранней Вселенной

Обнаружено необъяснимое одиночество квазаров в ранней Вселенной

Астрономы Массачусетского технологического института (MIT) обнаружили, что некоторые древние квазары, ранее считавшиеся окруженными множеством галактик, на самом деле могут находиться в относительном одиночестве в ранней Вселенной.

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